"Укрзализныця" построила колею в зону отчуждения ЧАЭС: что туда будут доставлять

Строительство было выполнено в рекордные сроки, сейчас готовятся к запуску тестового поезда

"Укрзализныця" закончила реконструкцию колеи. Коллаж: "Сегодня"

Между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию колеи.

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Как сообщает пресс-служба УЗ, колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Уже ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда. Ожидается, что в скором времени из атомных электростанций – Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской туда будут доставлять отработанное ядерное топливо.

Как рассказал и. о. главы правления компании Иван Юрик, все работы были выполнены в рекордные сроки – за один месяц.

"Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", – сказал он.

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К слову, железнодорожники заменили железнодорожное полотно и реконструировали 24,56 км колеи, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

Ранее мы сообщали, что пассажиры "Укрзализныци" (УЗ) получили возможность выбрать вагон с кондиционером при покупке билета на поезд. Сделать это можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить о наличии кондиционера, покупая билет в кассе.