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"Укрзалізниця" побудувала колію в зону відчуження ЧАЕС: що туди доставлятимуть

15 липня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Будівництво було виконано в рекордні терміни, нині готуються до запуску тестового поїзда

"Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії. Колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії. Колаж: "Сьогодні"

Між станціями Вільча та Янів "Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії.

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Як повідомляє пресслужба УЗ, колія об'єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею.

Уже ведуться підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда. Очікується, що незабаром з атомних електростанцій (Рівненської, Хмельницької та Південно-Української) туди доставлятимуть відпрацьоване ядерне паливо.

Як розповів в. о. голови правління компанії Іван Юрик, всі роботи були виконані в рекордні терміни – за один місяць.

"Завдяки зусиллям залізничників вже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива", – сказав він.

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До речі, залізничники замінили залізничне полотно і реконструювали 24,56 км колії, середнім ремонтом оновлено 4,3 км.

Раніше ми писали, що в Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.

Раніше ми повідомляли, що пасажири "Укрзалізниці" (УЗ) отримали можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити про наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі.

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