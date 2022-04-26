"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 26 апреля

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 26 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Во вторник, 26 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 26 апреля.

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Во вторник железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

Эвакуироваться не всегда удается

25 апреля российские военные обстреляли автобус с людьми на подъезде к Рубежному. Никто не пострадал, кроме транспорта.

"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам главы ОГА, все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустые. Сегодня, 25 апреля, из Северодонецка выехали всего 12 человек.

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В городах Попасная и Рубежное горожане хотели выехать, однако россияне не отпускают и систематически обстреливают украинские эвакуационные автобусы.

Стоит отметить, что российские оккупанты недавно сорвали эвакуацию людей из Мариуполя.

Эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.