"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 26 квітня

Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 26 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У вівторок, 26 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 26 квітня.

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У вівторок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

Евакуюватися не завжди вдається

25 квітня російські військові обстріляли автобус з людьми на під'їзді до Рубіжного. Ніхто не постраждав, окрім транспорту.

"Евакуація. 12 людей прямують у безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли ", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами голови ОВА, дедалі менше людей готові евакуюватись. Автобуси щоранку чекають на жителів області, проте їдуть до поїздів напівпорожні. Сьогодні, 25 квітня, із Сєвєродонецька виїхали лише 12 людей.

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У містах Попасна та Рубіжне городяни хотіли виїхати, проте росіяни не відпускають та систематично обстрілюють українські евакуаційні автобуси.

Варто зазначити, що російські окупанти нещодавно зірвали евакуацію людей з Маріуполя.

Евакуація інколи закінчується трагедією, як от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.