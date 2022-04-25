Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 25 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 03:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 25 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 25 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В понедельник, 25 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 25 апреля.

Реклама

В понедельник железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска и Харькова. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск.

"Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить усилия, чтобы эвакуировать мирных людей из Мариуполя.

"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", — говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать защитников из Мариуполя.

Реклама

"Я призываю цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием в Мариуполе, враг сбрасывает бомбы на головы детей", — добавил "Калина".

Стоит отметить, что российские оккупанты недавно сорвали эвакуацию людей из Мариуполя.

Эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять