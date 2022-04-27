"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов — график на 27 апреля

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 27 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В среду, 27 апреля, некоторые из них будут курсировать из горячих точек нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 27 апреля.

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В среду железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска и Харькова. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.

11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск.

Генсек ООН договорился с Путиным об эвакуации с "Азовстали"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился сегодня, 26 апреля, ​​в Москве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как рассказали в пресс-службе ООН, в ходе встречи тет-а-тет генеральный секретарь подтвердил позицию Организации Объединенных Наций относительно Украины. Стороны обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из горячих точек, а именно из Мариуполя.

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Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь".

Последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

Добавим, что оккупанты не всегда дают эвакуироваться людям. Недавно они не дали уехать жителям Рубежного и обстреляли автобус.

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Эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.