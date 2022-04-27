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"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних потягів — графік на 27 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 квітня, 02:32
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 27 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 27 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У середу, 27 квітня, деякі з них будуть курсувати з гарячих точок нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 27 квітня.

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У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська та Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ.

Генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію з "Азовсталі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрівся 26 квітня у Москві з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як розповіли у пресслужбі ООН, під час зустрічі сам на сам генеральний секретар підтвердив позицію Організації Об'єднаних Націй стосовно України. Сторони обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення з гарячих точок, а саме з Маріуполя.

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Путін дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь".

Подальші обговорення будуть проведені з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та Міністерством оборони Росії.

Додамо, що окупанти не завжди дають евакуюватися людям. Нещодавно вони не дали виїхати жителям Рубіжного та обстріляли автобус.

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Евакуація інколи закінчується трагедією, як от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.

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