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"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 21 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 03:35
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Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 21 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 21 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 21 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 21 апреля.

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В среду железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

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Оккупанты атакуют Донбасс

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на Донецком и Луганском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 9 атак врага.

Украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

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Во время боев защитники Украины уничтожили: личного состава – 36, БМП – 5, БТР – 4, АТ – 1, ЗРК – 1, минометный расчет – 1.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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