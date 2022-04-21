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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 21 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 03:35
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 21 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 21 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У четвер, 21 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 21 квітня.

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У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ.

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В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Окупанти атакують Донбас

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 9 атак ворога.

Українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Під час боїв захисники України знищили: особового складу — 36, БМП — 5, БТР — 4, АТ — 1, ЗРК — 1, мінометний розрахунок — 1.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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