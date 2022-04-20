"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 20 квітня

Станом на 20 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.
Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 20 квітня.
У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:
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- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
- 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
- 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.
Окупанти зривають евакуації
Днями росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська. Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь у центрі міста. Місцеві жителі вирішили залишитись у цей час у підвалах. Вдалося вивезти лише одну людину.
"Однак у безпечні місця змогли виїхати 42 сєверодончан, 11 рубіжан, 14 кремніян. Шість людей поїхали з Попасної", – повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей терміново евакуюватися з Луганської області.
Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна повна евакуація.