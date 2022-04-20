Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 20 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 02:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 20 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 20 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

Станом на 20 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 20 квітня.

Реклама

У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

Окупанти зривають евакуації

Днями росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська. Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь у центрі міста. Місцеві жителі вирішили залишитись у цей час у підвалах. Вдалося вивезти лише одну людину.

Реклама

"Однак у безпечні місця змогли виїхати 42 сєверодончан, 11 рубіжан, 14 кремніян. Шість людей поїхали з Попасної", – повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей терміново евакуюватися з Луганської області.

Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна повна евакуація.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти