"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 20 квітня

Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 20 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

Станом на 20 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 20 квітня.

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У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

Окупанти зривають евакуації

Днями росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська. Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь у центрі міста. Місцеві жителі вирішили залишитись у цей час у підвалах. Вдалося вивезти лише одну людину.

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"Однак у безпечні місця змогли виїхати 42 сєверодончан, 11 рубіжан, 14 кремніян. Шість людей поїхали з Попасної", – повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей терміново евакуюватися з Луганської області.

Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна повна евакуація.