"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 19 квітня

Станом на 19 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.
Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 19 квітня.
У вівторок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Харкова, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:
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- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
- 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ;
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.
Ситуація з Евакуацією
Росіяни розстріляли людей, які намагалися виїхати з Кремінної Луганської області. У результаті є загиблі.
Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Внаслідок цього загинуло четверо людей.
Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна повна евакуація.
Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей терміново евакуюватися з Луганської області.