"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 19 апреля

В частности, будут вывозить людей из опасных населенных пунктов

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 19 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

По состоянию на 19 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 19 апреля.

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Во вторник железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.

11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск;

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

Ситуация с эвакуацией

Россияне расстреляли людей, пытавшихся выехать из Кременной Луганской области. В результате есть погибшие.

Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. В результате погибли четыре человека.

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