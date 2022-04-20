"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 20 апреля

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 20 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

По состоянию на 20 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 20 апреля.

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В среду железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

Оккупанты срывают эвакуации

На днях россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска. Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь в центре города. Местные жители решили остаться в это время в подвалах. Удалось вывезти только одного человека.

"Однако в безопасные места смогли выехать 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной", – сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал людей срочно эвакуироваться из Луганской области.

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Кроме того, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что городу нужна полная эвакуация.