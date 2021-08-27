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"Укрзализныця" запустит швейцарский поезд Stadler FLIRT

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
27 августа, 09:58
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Первые поезда планируют получить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года
Поезд Stadler FLIRT начали тестировать. Коллаж: "Сегодня"
Поезд Stadler FLIRT начали тестировать. Коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезда такого класса компания планирует использовать на маршрутах пригородного сообщения в Киеве, Днепре, Харькове в рамках проекту City Express, который является частью программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Первые поезда "Укрзализныця" планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

Как заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александр Камышин, тестовые заезды поезда FLIRT проводились на территории столичной агломерации.

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"Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформ. Уже к концу сентября планируем объявить тендер. Наша задача – разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", – отметил Камышин.

Закупка таких поездов будет проводиться за международным тендером. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

Какие направления вокруг Киева будет обслуживать Kyiv City Express

  • Вышгородский;
  • Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка);
  • Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка);
  • Яготинский (Борисполь, Березань);
  • Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь);
  • Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

В дальнейшем планируют организовать City Express в Днепре и Харькове.

Максимальная скорость электропоезда Stadler FLIRT – 160 км/ч. В нем 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Поезд приспособлен для маломобильных категории и людей с инвалидностью. Подвижной состав оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, вся информация продублирована шрифтом Брайля.

Stadler – международная компания по производству железнодорожных транспортных средств (Буснанг, Швейцария). Основанная в 1942 году, на сегодняшний день имеет более 8500 сотрудников и более 50 отделений сервиса.

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Напомним, в рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.

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