"Укрзалізниця" запустить швейцарський поїзд Stadler FLIRT

Перші поїзди планують отримати і запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року

Поїзд Stadler FLIRT почали тестувати. Колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" почала тестувати поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.

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Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Потяги такого класу компанія планує використовувати на маршрутах приміського сполучення в Києві, Дніпрі, Харкові в рамках проекту City Express, який є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Перші потяги "Укрзалізниця" планує отримати і запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.

Як заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин, тестові заїзди поїзда FLIRT проводилися на території столичної агломерації.

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"Зараз працюємо над розробкою техніко-економічного обгрунтування проекту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання – розвантажити в'їзди до столиці і скоротити час поїздок до робочих місць жителів з міст-сателітів столиці" , – зазначив Камишин.

Закупівля таких поїздів буде проводитися за міжнародним тендером. Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.

Які напрямки навколо Києва обслуговуватиме Kyiv City Express

Вишгородський;

Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка);

Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка);

Яготинський (Бориспіль, Березань);

Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква);

Клавдіївський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

Надалі планують організувати City Express в Дніпрі і Харкові.

Максимальна швидкість електропоїзда Stadler FLIRT – 160 км/ч. У ньому 262 місця для сидіння 1-го і 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільних категорії і людей з інвалідністю. Рухомий склад обладнаний пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, вся інформація продубльована шрифтом Брайля.

Stadler – міжнародна компанія з виробництва залізничних транспортних засобів (Буснанг, Швейцарія). Заснована в 1942 році, на сьогоднішній день має більше 8500 співробітників і більше 50 відділень сервісу.

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Нагадаємо, в рамках президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.