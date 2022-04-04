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"Укрзализныця" эвакуирует людей с горячих точек — список поездов на 4 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 апреля, 02:50
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Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Для украинцев запустили эвакуационные поезда. Фото: коллаж: "Сегодня"
Для украинцев запустили эвакуационные поезда. Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 4 апреля.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Эвакуация украинцев

В воскресенье, 3 апреля, продолжалась эвакуация людей из зоны боевых действий. В течение дня удалось вывезти 2694 человек. В Луганской области эвакуировано 1 467 человек из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной.

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Из Бердянска в Запорожье эвакуационными автобусами, запланированными на 3 апреля, вывезли 408 жителей Мариуполя. Кроме того, из Мариуполя в Бердянск 469 человек добрались на собственном транспорте.

"Также смогли сегодня пройти блокпосты автобусы, которые со вчерашнего дня содержались российскими военными под Васильевкой. 350 человек из Мариуполя и Бердянска в ближайшее время прибудут в Запорожье", — сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

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