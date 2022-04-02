"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей — график поездов на 2 апреля

"Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 2 апреля.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

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"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Личность псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

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