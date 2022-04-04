"Укрзалізниця" евакуює людей з гарячих точок — список потягів на 4 квітня

Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

Для українців запустили евакуаційні потяги. Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 4 квітня.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ — Львів.

Інші:

14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Евакуація українців

У неділю, 3 квітня, тривала евакуація людей із зони бойових дій. Протягом дня вдалося вивезти 2 694 осіб. У Луганській області евакуйовано 1 467 осіб з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної.

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З Бердянська до Запоріжжя евакуаційними автобусами, запланованими на 3 квітня, вивезли 408 жителів Маріуполя. Крім того, з Маріуполя до Бердянська 469 осіб дісталися на власному транспорті.

"Також змогли сьогодні пройти блокпости автобуси, які з учорашнього дня утримувалися російськими військовими під Василівкою. 350 осіб з Маріуполя та Бердянська найближчим часом прибудуть до Запоріжжя", — повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

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