Украинский лоукостер запускает еще один рейс в Европу: почем билеты

Лоукост-авиакомпания SkyUp после объявления о полетах в Европу по пяти маршрутам открыла продажи билетов на рейс из Киева в Марсель (Франция). Рейс запустят с 28 мая, летать он будет по вторникам и пятницам. Минимальная цена билета в одну сторону из Киева – 2214 грн, за Марселя – 2487 грн. Правда, туристические поездки все еще запрещены.

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Об этом сообщило профильное издание Avianews.

В стоимость включена перевозка только одного места ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см.

В расписании указаны вылеты из Киева в 08:05 с прилетом в Марсель в 10:30. Обратные перелеты SkyUp будет совершать из Марселя в 11:30 с прилетом в Киев в 15:35. Время в пути – около 3 часов.

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Важно помнить, что сейчас украинцам запрещены туристические поездки во Францию.

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Кроме того, из-за карантина авиакомпания имеет право отменить рейс за две недели до вылета без выплаты компенсации. В таком случае пассажиры могут рассчитывать только на возврат стоимости билета.

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

Также с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

А недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал:

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