Десять аэропортов Украины уже принимают е-паспорта: список

Цифровые документы мобильного приложения "Дія" для идентификации пассажиров принимают уже 10 аэропортов в Украине:
- "Борисполь".
- "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны).
- "Одесса".
- "Львов" им. Данила Галицкого.
- "Харьков".
- "Запорожье".
- "Николаев".
- "Ивано-Франковск".
- "Херсон".
- "Днепропетровск".
Об этом сообщается в Telegram-канале приложения "Дія".
Читайте также: Хакеры не смогли взломать "Дію": обнаружены только два бага
При этом аэропорт "Днепропетровск" начал принимать документы "Дія" всего три дня назад, и за этот период около 20% пассажиров воспользовались е-паспортами.
Напомним, ранее украинцам также разрешили открывать банковские счета с помощью цифровых паспортов из приложения "Дія".
В Украине в целом хотят постепенно отказываться от бумажных паспортов. Подробнее о планах властей узнавайте из сюжета "Сегодня":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк