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Український лоукостер запускає ще один рейс до Європи: скільки коштують квитки

10 лютого, 10:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Польотів доведеться чекати до пізньої весни

Лоукост-авіакомпанія SkyUp після оголошення про польоти до Європи по п'яти маршрутах відкрила продаж квитків на рейс з Києва до Марселя (Франція). Рейс запустять з 28 травня, літати він буде по вівторках і п'ятницях. Мінімальна ціна квитка в один бік з Києва – 2214 грн, за Марселя – 2487 грн. Щоправда, туристичні поїздки все ще заборонені.

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Про це повідомило профільне видання Avianews.

У вартість входить перевезення тільки одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55х40х20 см.

У розкладі вказані вильоти з Києва о 08:05 з прибуттям в Марсель о 10:30. Зворотні перельоти SkyUp буде здійснювати з Марселя о 11:30 з прибуттям до Києва о 15:35. Час у дорозі – близько 3 годин.

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Важливо пам'ятати, що зараз українцям заборонені туристичні поїздки до Франції.

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Крім того, через карантин авіакомпанія має право скасувати рейс за два тижні до вильоту без виплати компенсації. В такому випадку пасажири можуть розраховувати тільки на повернення вартості квитка.

Нагадаємо, раніше SkyUp ввів платне оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації. Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту тепер становить 18 євро.

Також з серпня в Україні ввели авіаційний збір для пасажирів. Це передбачено законом про внесення змін до Повітряного кодексу. З кожного пасажира, який летить в межах України, стягується державне мито в розмірі 0,5 долара. На міжнародних рейсах сума становить 2 долари.

А недавно в аеропорту Запоріжжя відкрився новий термінал:

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