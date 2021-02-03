Украина ввела санкции против авиакомпаний из Молдовы и Португалии

Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Санкции введены за совершение полетов в РФ с нарушением законодательства Украины и на временно оккупированные территории.
Решение о санкциях принял СНБО и подписал президент Владимир Зеленский. Инициатором ограничений стала Служба безопасности Украины, сообщили в СБУ.
В отношении авиакомпаний ввели такие санкции:
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- приостановка исполнения финансовых и экономических обязательств;
- блокирование активов.
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Срок действия санкций – до окончания срока оккупации Крыма или вступления в законную силу решения ЕСПЧ по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.
Напомним, ранее Украина ввела санкции против российских авиакомпаний. Ограничения будут действовать три года.
Как известно после оккупации Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года. Авиакомпаниям – нарушителям этого запрета грозят санкции. Также в 2015 году Украина ввела запрет любых транзитных полетов российских авиакомпаний через территорию страны.
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