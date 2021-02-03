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Україна ввела санкції проти авіакомпаній з Молдови та Португалії

3 лютого, 12:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Перевізників покарали за польоти в окупований Крим

Україна ввела санкції стосовно молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Санкції введені за здійснення польотів в РФ з порушенням законодавства України та на тимчасово окуповані території.

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Рішення про санкції прийняв РНБО і підписав президент Володимир Зеленський. Ініціатором обмежень стала Служба безпеки України, повідомили в СБУ.

Стосовно авіакомпаній ввели такі санкції:

  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
  • припинення виконання фінансових і економічних зобов'язань;
  • блокування активів.

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Термін дії санкцій – до закінчення окупації Криму або набрання законної сили рішенням ЄСПЛ за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.

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Нагадаємо, раніше Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній. Обмеження діятимуть три роки.

Як відомо, після окупації Криму Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над всією територією півострова ще в березні 2014 року. Авіакомпаніям – порушників цієї заборони загрожують санкції. Також в 2015 році Україна ввела заборону будь-яких транзитних польотів російських авіакомпаній через територію країни.

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Крим СБУ РНБО Украина авіа санкції авіакомпанія

Джерело: Сьогодні

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