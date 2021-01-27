Украина ввела санкции против российских авиакомпаний, которые осуществляют или обслуживают как международные полеты, так и рейсы внутри РФ. Ограничения введены на три года за полеты над оккупированным Крымом. Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок этих авиакомпаний в Украине.
Такое решение принял Кабинет министров на заседании 27 января, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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В санкционный список попали 13 компаний:
- "Победа";
- "223 Летный отряд" (принадлежит Минобороны РФ);
- Вологодское авиационное предприятие;
- "Красавиа";
- "Комиавиатранс";
- "Азимут";
- "Ираэро";
- "Авиасервис";
- "Тулпар Эйр";
- "Аэролимузин";
- "Авиационные технологии инвестиции сервис";
- Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ;
- "Симаргл".
Напомним,после оккупации Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года. Авиакомпаниям – нарушителям этого запрета грозят санкции.
Также в 2015 году Украина ввела запрет любых транзитных полетов российских авиакомпаний через территорию страны. До всех запретов в Россию из Украины летало пять российских авиакомпаний: "Трансаэро", "Аэрофлот", S7, UTair, "Россия", а также три украинских перевозчика: МАУ, "Днеправиа", "Мотор Сич". Компания "WizzAir Украина" еще до появления запретов прекратила полеты из "Жулян" в Москву.
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