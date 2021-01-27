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Украина ввела санкции против российских авиакомпаний

27 января, 12:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ограничения будут действовать три года

Украина ввела санкции против российских авиакомпаний, которые осуществляют или обслуживают как международные полеты, так и рейсы внутри РФ. Ограничения введены на три года за полеты над оккупированным Крымом. Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок этих авиакомпаний в Украине.

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Такое решение принял Кабинет министров на заседании 27 января, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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В санкционный список попали 13 компаний:

  • "Победа";
  • "223 Летный отряд" (принадлежит Минобороны РФ);
  • Вологодское авиационное предприятие;
  • "Красавиа";
  • "Комиавиатранс";
  • "Азимут";
  • "Ираэро";
  • "Авиасервис";
  • "Тулпар Эйр";
  • "Аэролимузин";
  • "Авиационные технологии инвестиции сервис";
  • Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ;
  • "Симаргл".

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Напомним,после оккупации Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года. Авиакомпаниям – нарушителям этого запрета грозят санкции.

Также в 2015 году Украина ввела запрет любых транзитных полетов российских авиакомпаний через территорию страны. До всех запретов в Россию из Украины летало пять российских авиакомпаний: "Трансаэро", "Аэрофлот", S7, UTair, "Россия", а также три украинских перевозчика: МАУ, "Днеправиа", "Мотор Сич". Компания "WizzAir Украина" еще до появления запретов прекратила полеты из "Жулян" в Москву.

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Россия Украина авиа санкции авиакомпания Кабинет министров

Источник: Сегодня

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