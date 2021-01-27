Ограничения будут действовать три года

Украина ввела санкции против российских авиакомпаний, которые осуществляют или обслуживают как международные полеты, так и рейсы внутри РФ. Ограничения введены на три года за полеты над оккупированным Крымом. Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок этих авиакомпаний в Украине.

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Такое решение принял Кабинет министров на заседании 27 января, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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В санкционный список попали 13 компаний:

"Победа";

"223 Летный отряд" (принадлежит Минобороны РФ);

Вологодское авиационное предприятие;

"Красавиа";

"Комиавиатранс";

"Азимут";

"Ираэро";

"Авиасервис";

"Тулпар Эйр";

"Аэролимузин";

"Авиационные технологии инвестиции сервис";

Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ;

"Симаргл".

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Напомним,после оккупации Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года. Авиакомпаниям – нарушителям этого запрета грозят санкции.

Также в 2015 году Украина ввела запрет любых транзитных полетов российских авиакомпаний через территорию страны. До всех запретов в Россию из Украины летало пять российских авиакомпаний: "Трансаэро", "Аэрофлот", S7, UTair, "Россия", а также три украинских перевозчика: МАУ, "Днеправиа", "Мотор Сич". Компания "WizzAir Украина" еще до появления запретов прекратила полеты из "Жулян" в Москву.

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