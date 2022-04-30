Польша меняет правила въезда для украинцев на авто — что изменится

Рассказываем, что изменилось в правилах пересечения границы для украинцев на авто

Укрианцам изменили правила въезда за границу на авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые выезжают за границу на своих автомобилях, теперь снова должны оформлять полисы "Зеленая карта", в частности, после пересечения границы Польши.

О возвращении такого правила сообщает пресс-служба Нацбанка Украины. Оформление "Зеленой карты" для украинских водителей отменили 16 марта такие страны, как:

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Польша;

Словакия;

Венгрия;

Молдова.

В НБУ не иссключают, что остальные страны последуют примверу Польши и не будут пропускать автомобили на украинских номерах без полисса "Зеленая карта".

"28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей. Эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами", – сказано в сообщении.

Оформление полиса

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В НБУ напоминают, что сегодня украинские страховщики предлагают заключать договор международного страхования "Зеленая карта" со скидкой 50%. Стоимость полиса зависит:

от типа транспортного средства;

страны посещения;

срока действия договора страхования.

Полисы оформляются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год. Цена "Зеленой карты" определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков. Стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран.

Процесс оформления "Зеленой карты" существенно упростили после вторжения российских войск в Украину и введения в стране военного положения. В частности, заработало онлайн оформление полисов "Зеленая карта" с помощью генерирования соответствующих pdf-файлов (электронный полис).

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Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

Перевод денег за границу

У украинцев есть возможность совершать так называемые Р2Р-переводы и операции quasi cash во время войны. Правда, существуют определенные лимиты.

Так, для P2P переводов ( с карты на карту) установлен лимит в пределах таких сумм:

100 тыс. грн в месяц – с гривневой карты;

100 тыс. грн в месяц (3 тыс.долл) – с валютной карты.

При наличии гривневая и валютная карточки, т вы можете переводить в общей сумме до 200 тыс. грн ежемесячно.

В то же время для операций quasi cash также действует лимит в сумме 100 тыс. грн в эквиваленте (около 3 тыс.долл) в месяц. Денежные переводы в рамках quasi cash доступны только на валютный счет.

Ранее мы рассказывали о налоговых послаблениях, которые действуют на время войны, и писали, каким категориям водителей упростили условия пересечения границы.