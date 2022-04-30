Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Польша меняет правила въезда для украинцев на авто — что изменится

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 13:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что изменилось в правилах пересечения границы для украинцев на авто
Укрианцам изменили правила въезда за границу на авто
Укрианцам изменили правила въезда за границу на авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые выезжают за границу на своих автомобилях, теперь снова должны оформлять полисы "Зеленая карта", в частности, после пересечения границы Польши.

О возвращении такого правила сообщает пресс-служба Нацбанка Украины. Оформление "Зеленой карты" для украинских водителей отменили 16 марта такие страны, как:

Реклама
  • Польша;
  • Словакия;
  • Венгрия;
  • Молдова.

В НБУ не иссключают, что остальные страны последуют примверу Польши и не будут пропускать автомобили на украинских номерах без полисса "Зеленая карта".

"28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей. Эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами", – сказано в сообщении.

Оформление полиса

Реклама

В НБУ напоминают, что сегодня украинские страховщики предлагают заключать договор международного страхования "Зеленая карта" со скидкой 50%. Стоимость полиса зависит:

  • от типа транспортного средства;
  • страны посещения;
  • срока действия договора страхования.

Полисы оформляются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год. Цена "Зеленой карты" определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков. Стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран.

Процесс оформления "Зеленой карты" существенно упростили после вторжения российских войск в Украину и введения в стране военного положения. В частности, заработало онлайн оформление полисов "Зеленая карта" с помощью генерирования соответствующих pdf-файлов (электронный полис).

Реклама

Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

Перевод денег за границу

У украинцев есть возможность совершать так называемые Р2Р-переводы и операции quasi cash во время войны. Правда, существуют определенные лимиты.

Так, для P2P переводов ( с карты на карту) установлен лимит в пределах таких сумм:

  • 100 тыс. грн в месяц – с гривневой карты;
  • 100 тыс. грн в месяц (3 тыс.долл) – с валютной карты.

При наличии гривневая и валютная карточки, т вы можете переводить в общей сумме до 200 тыс. грн ежемесячно.

В то же время для операций quasi cash также действует лимит в сумме 100 тыс. грн в эквиваленте (около 3 тыс.долл) в месяц. Денежные переводы в рамках quasi cash доступны только на валютный счет.

Ранее мы рассказывали о налоговых послаблениях, которые действуют на время войны, и писали, каким категориям водителей упростили условия пересечения границы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,69 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять