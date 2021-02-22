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Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве

22 февраля, 15:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Укравтодоре замахнулись на рекорд по количеству километров новых дорог за год

В рамках программы "Большое строительство" в середине 2021 года будет завершено проектирование двух участков Киевской окружной дороги и начнется их строительство. Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

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Что еще в планах Укравтодора:

  • ремонт трассы М-30, которая поможет соединить восток и запад Украины;
  • строительство нового пункта контроля и дороги на границе между Украиной и Польшей;
  • новый пункт на границе с Молдовой, а на маршрут Киев – Кишинев уже начинаются тендерные процедуры.

По его словам, Укравтодор планирует в 2021 году увеличить долю полностью обновленных дорог Украины до 37% (включая трассами, которые были сделаны в 2020 году).

"Многие говорили, что 4000 км дорог невозможно построить в рамках одного года. Профессионалы говорили, что больше всего строили перед Евро-2012 – 2500 км. Но мы честно посчитали то, что мы сделали в 2020 году – это 4000 км дорог или 17% дорог общегосударственного значения. В этом году мы продолжим ставить рекорды. Возможно, в апреле мы скорректируем свои планы и сделаем больше – не 4500, как мы анонсировали, а больше на 2000. Уже готова проектная документация, нам только нужно разобраться с источниками финансирования. И если мы сделаем эти 4500, то вместе с предыдущим годом это будет 37% сети дорог", – сказал Кубраков.

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По его мнению, развитие дорожной сети имеет положительное влияние на государственную экономику. Он отметил, что обновление дорог способствует развитию туризма.

"Особенно это ощутимо по отзывам общин на юге страны и в западных областях. Горные курорты уже почувствовали положительную динамику с точки зрения туризма. Кстати, когда говорят, что это наши люди поехали на западные курорты, так как закрыты другие страны, то это не так – статистика Буковеля свидетельствует о том, что 60% туристов – это иностранцы из Восточной Европы", – сказал глава Укравтодора.

Кубраков добавил, что стоимость работ на одном километре дорог в прошлом году стала меньше на 19%.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этом же форуме министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, какие культурные объекты восстановят в Украине.

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Укравтодор ремонт дорог Окружная дорога Александр Кубраков

Источник: Сегодня

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