Кубраков анонсував початок будівництва окружної дороги у Києві

В Укравтодорі замахнулися на рекорд за кількістю кілометрів нових доріг за рік

У рамках програми "Велике будівництво"в середині 2021 року буде завершено проектування двох ділянок Київської окружної дороги і почнеться їх будівництво. Про це заявив глава Укравтодору Олександр Кубраков на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

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Що ще в планах Укравтодору:

ремонт траси М-30, яка допоможе з'єднати схід і захід України;

будівництво нового пункту контролю і дороги на кордоні між Україною та Польщею;

новий пункт на кордоні з Молдовою, а на маршрут Київ – Кишинів уже починаються тендерні процедури.

За його словами, Укравтодор планує у 2021 році збільшити частку повністю оновлених доріг України до 37% (включно з трасами, які були зроблені в 2020 році).

"Багато хто казав, що 4000 км доріг неможливо побудувати в рамках одного року. Професіонали казали, що більше всього будували перед Євро-2012 – 2500 км. Але ми чесно порахували те, що ми зробили у 2020 році – це 4000 км доріг або 17% доріг загальнодержавного значення. В цьому році ми продовжимо ставити рекорди. Можливо, у квітні ми скоригуємо свої плани і зробимо більше – не 4500, як ми анонсували, а більше на 2000. Вже готова проєктна документація, нам лише потрібно розібратися з джерелами фінансування. І якщо ми зробимо ці 4500, то разом з попереднім роком це буде 37% мережі доріг", – сказав Кубрак.

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На його думку, розвиток дорожньої мережі має позитивний вплив на національну економіку. Він зазначив, що оновлення доріг сприяє розвитку туризму.

"Особливо це відчутно по відгуках громад на півдні країни та у західних областях. Гірські курорти вже відчули позитивну динаміку з точки зору внутрішнього туризму. До речі, коли кажуть, що це наші люди поїхали на західні курорти, тому що закриті інші країни, то це не так – статистика Буковелю свідчить про те, що 60% туристів – це іноземці зі Східної Європи", – сказав глава Укравтодору.

Кубраков додав, що вартість робіт на одному кілометрі доріг в минулому році стала менше на 19%.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на цьому ж форумі міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, які культурні об'єкти відновлять в Україні.

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