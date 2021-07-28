Киевлянам показали новые маршрутки: как выглядит транспорт (фото, видео)

В Киеве презентовали новый транспорт. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве презентовали новые маршрутки, которые власти считают более качественными, чем те, на которых нас возят сейчас по городу. Презентацию автобусов организовали на Троещине, поскольку обновленный транспорт уже курсирует по маршруту №150.

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Как выяснилось, автобусы Volvo не совсем новые, а уже бывшие в употреблении. Их привезли в Киев из Люксембурга. Автобусы 2009-2012 годов выпуска. Двенадцать таких автобусов будут курсировать на маршруте №150 от улицы Милославской до Индустриального путепровода.

Новые маршрутки в Киеве / Фото: Сегодня

Что говорят пассажиры

Они отмечают, что в автобусах просторные салоны, мягкий ход. Хотя некоторые заметили, что сиденья на креслах немного истертые – видно, что на них уже сидело много людей. Кстати, задние сидения оборудованы ремнями безопасности.

Кондиционеры хоть и работают, но очень слабо. И если в салон набьется много пассажиров, то пользы от них в жару будет не много. Хотя ожидать отправления намного приятней, чем в маршрутке без кондиционера.

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Словом, если сравнивать со ржавыми "Богданами", то конечно же ездить в бывших в употреблении Volvo намного комфортнее.

Новые маршрутки в Киеве / Фото: Сегодня

Выполнение договоров ужесточили

Городские чиновники обещают постепенно менять ужасные киевские маршрутки на комфортные автобусы. Все зависит от того, как будет развиваться пандемия и как быстро это будут делать перевозчиков. Для этого уже изменили правила в конкурсе на пассажирские перевозки.

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По словам Константина Усова замглавы КГГА большая часть формальных пунктов предварительных договоров с перевозчиками заменена на реальные.

Новые маршрутки в Киеве / Фото: Сегодня В тренде Карта. Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты

Например, в договоре речь идет о предельном температурном режиме, перевозчики должны обеспечить в салоне маршрутки: летом не более 22 градусов, зимой не менее 15 градусов.

Запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнения салона. Каждый автобус должен быть оборудован минимум 5-ю кнопками остановки по требованию.

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За кабиной должен висеть плакат определенного городом образца со следующей информацией:

идентификаторы перевозчика;

лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество;

номер водительского удостоверения;

способы обратной связи для пассажиров;

права и обязанности водителя и пассажиров.

Новые маршрутки в Киеве / Фото: Сегодня

Что требуют от водителей

Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью. Водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса.

Предоставление услуги водителями и кондукторами должно осуществляться на украинском языке. В случае возникновения конфликта, пассажир сможет подать на них адресную жалобу.

К слову, в Украине планируют с 2030 года выпускать на маршруты только автобусы на электрической тяге.

Напомним, в Мининфраструктуры предложили запретить ввоз на территорию Украины автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Полный запрет планируют ввести с 2030 года.