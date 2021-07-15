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Все автобусы в украинских городах станут электрическими

15 июля 2021 11:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мининфраструктуры придумало новые правила, которые хотят ввести с 2030 года

Электробусы будут в приоритете

Электробусы будут в приоритете / Фото: bkm.by

В Украине, где электромобили приобретают все большую популярность, планируют с 2030 года выпускать на маршруты только автобусы на электрической тяге.

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Такая инициатива содержится в проекте закона, который обнародовало Министерство инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.

"Внедрить использование электробусов в сфере регулярных пассажирских перевозок, установив, что с 1 января 2030 года допускаются к использованию исключительно электробусы", - говорится в пояснительной записке к документу.

До этой даты хотят постепенно ужесточать требования к перевозчикам касательно парка электробусов:

  • с 1 января 2025 года – не менее 20% всех транспортных средств;
  • с 1 января 2027 года – не менее 40%;
  • с 1 января 2029 года – не менее 80%.

А чтобы стимулировать производство электробусов внутри страны, ведомство предлагает ввести дополнительные квоты на отечественные автобусы на электротяге.

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Напомним, в Мининфраструктуры предложили запретить ввоз на территорию Украины автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Полный запрет планируют ввести с 2030 года.

Как сообщалось, в украинских городах все активнее используют электробусы. Например, Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.

А о том, как в Хмельницком во время зарядки загорелся электромобиль, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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