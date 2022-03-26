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Эвакуация с горячих точек: "Укрзализныця" опубликовала рейсы на 26 марта

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26 марта, 04:32
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"Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездовна 26 марта. Дополнительно назначенный транспорт будет курсировать из городов Киев, Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

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Как будут курсировать поезда?

На 26 марта запланирован следующий график эвакуационных поездов:

Киев, вокзал Дарница

  • 09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков

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  • 08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
  • 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород,
  • 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр

  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

  • 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

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"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзалізниця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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