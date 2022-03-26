Эвакуация с горячих точек: "Укрзализныця" опубликовала рейсы на 26 марта

"Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездовна 26 марта. Дополнительно назначенный транспорт будет курсировать из городов Киев, Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

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Как будут курсировать поезда?

На 26 марта запланирован следующий график эвакуационных поездов:

Киев, вокзал Дарница

09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков

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08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

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"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзалізниця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

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