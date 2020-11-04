Цифра дня. В украинском небе стало намного меньше самолетов

В октябре 2020 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 13 041 рейс – это на 56,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. Основной причиной стало то, что эпидемическая ситуация ухудшается во многих странах, и это не способствует отмене карантина.

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Такие данные предоставила пресс-служба "Украэроруха".

При этом количество внутренних рейсов снизилось на 15,7%, до 2,260 тыс., международных – на 56,8%, до 6,250 тыс., а транзитных – на 64,6%, до 4,531 тыс.

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Украинские авиакомпании выполнили 4,9 тыс. рейсов (на 49,6% меньше), а иностранные авиакомпании – 8,098 тыс. рейсов ("минус" 59,8%).

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В компании добавили, что ожидания международного авиационного сообщества на восстановление интенсивности полетов во второй половине 2020 года не исполнились. Кроме того, рассчитывать на положительную динамику до конца года не стоит – на нее влияет не только пандемия, но и то, что в период зимней навигации спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний сезон.

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"Чтобы избежать углубления кризиса авиационной отрасли, Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) призывает правительства стран мира снять карантин для путешественников, заменив его тестированием на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре падение авиатрафика тоже превышало 56%. Падение также произошло прежде всего за счет количества международных рейсов.

Также стало известно, что 200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за коронакризиса.

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