Карантин подкосил авиацию: количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза

В сентябре 2020 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 14 959 рейсов – это на 56,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Главная причина в том, что сентябре иностранные граждане не могли свободно попасть в Украину даже для транзита (запрет на въезд иностранцев уже отменили). Этот фактор сказался прежде всего на количестве международных рейсов.
Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".
Украинские авиакомпании сократили количество рейсов на 43,6% – до 6100. Полеты иностранных перевозчиков упали на 62,6% – до 8 859 рейсов.
В целом по Европейскому региону снижение авиатрафика в сентября составило 54%. В апреле эксперты ожидали, что падение составит 40%, но растущее число заболевших COVID-19 внесло свои коррективы в этот прогноз.
"Принимая во внимание уменьшение спроса на перелеты в период зимней навигации, а также продолжение карантинных ограничений пересечения границы во многих странах мира, можно спрогнозировать, что восстановление интенсивности полетов до конца года будет существенно медленнее, чем прогнозировалось в начале карантина", – считают в "Украэрорухе".
Напомним, многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. К примеру, недавно лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания пока что введены на месяц.
А о том, как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:
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