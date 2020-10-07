Карантин подкосил авиацию: количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза

Проблемы отразились на иностранных перевозчиках сильнее, чем на отечественных

В сентябре 2020 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 14 959 рейсов – это на 56,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Главная причина в том, что сентябре иностранные граждане не могли свободно попасть в Украину даже для транзита (запрет на въезд иностранцев уже отменили). Этот фактор сказался прежде всего на количестве международных рейсов.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".

Украинские авиакомпании сократили количество рейсов на 43,6% – до 6100. Полеты иностранных перевозчиков упали на 62,6% – до 8 859 рейсов.

В тренде Курс доллара взлетел до рекордов с 2018 года, евро дорожает

Реклама

В целом по Европейскому региону снижение авиатрафика в сентября составило 54%. В апреле эксперты ожидали, что падение составит 40%, но растущее число заболевших COVID-19 внесло свои коррективы в этот прогноз.

"Принимая во внимание уменьшение спроса на перелеты в период зимней навигации, а также продолжение карантинных ограничений пересечения границы во многих странах мира, можно спрогнозировать, что восстановление интенсивности полетов до конца года будет существенно медленнее, чем прогнозировалось в начале карантина", – считают в "Украэрорухе".

Напомним, многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. К примеру, недавно лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания пока что введены на месяц.

А о том, как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама