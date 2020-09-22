Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены

Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает вносить коррективы в расписание авиарейсов, в том числе из Украины. Такой вывод можно сделать после анализа системы бронирования авиакомпании, пишет lowcost.ua.

Реклама

В начале сентября авиакомпания внесла изменения в системы бронирования, но тогда большинство рейсов было перенесено на начало октября.

Новая оптимизация масштабная – отменено много рейсов в марте 2021 года. Направление в аэропорт Венеция-Тревизо (TSF) вообще исчезло из системы бронирования авиакомпании, и соответственно, исчезли рейсы из Одессы и Харькова. Рейсы из Киева перенесены в аэропорт Венеция Марко-Поло (VCE).

С 26 октября рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы в Берлин будут осуществляться в аэропорт Бранденбург, вместо Шенефельда. И уже во второй раз переносится старт рейсов из Одессы в Абу-Даби, теперь до 17 декабря.

Реклама

Рейсы Wizz Air из Киева

Рейсы в Вену, Биллунн , Копенгаген, Вильнюс , Гамбург, Дортмунд, Кельн, Мемминген, Лондон, Лиссабон (один рейс в неделю в октябре ), Варшаву , Вроцлаву (один рейс в неделю в октябре), Гданьск, Краков, Познань, Пардубице остались без изменений .

Киев – Неаполь. Стартует с 25 сентября.

Киев – Венеция (Марко-Поло). Стартует с 26 сентября.

Киев – Братислава. Отменены все рейсы до 2 октября.

Реклама

Киев – Таллинн. Отменены все рейсы до 29 сентября.

Киев – Берлин (Шенефельд). Билеты доступны только до 23 октября.

Киев – Берлин (Бранденбург). Билеты доступны с 26 октября.

Киев – Будапешт. Отменены все рейсы до 27 октября.

Киев – Ларнака. Отменены все рейсы до 28 октября.

Реклама

Киев – Рига. Отменены все рейсы до 25 октября.

Киев – Зальцбург. Отменены все рейсы до 19 декабря.

Киев – Афины. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Киев – Салоники. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Киев – Нюрнберг отменено все рейсы до 30 марта 2021 года.

Киев – Ганновер. Отменены все рейсы до 28 марта 2021 года.

Киев – Лейпциг. Отменены все рейсы до 28 марта 2021 года.

Киев – Рим. Стартует с 28 марта 2021 года.

Киев – Милан. Стартует с 28 марта 2021 года.

Киев – Болонья. Стартует с 29 марта 2021 года.

Киев – Люблин. Направление исчез с системы бронирования.

Рейсы Wizz Air из Львова

Рейсы в Пардубице, Дортмунд, Лондон, Вроцлав, Гданьск, Милан, Рим будут осуществлены на этой неделе.

Львов – Таллинн. Отменены все рейсы до 3 октября.

Львов – Братислава. Отменены все рейсы до 3 октября.

Львов – Вильнюс. Отменены все рейсы до 22 октября.

Львов – Берлин (Шенефельд). Доступные билеты до 24 октября.

Львов – Берлин (Бранденбург). Стартует с 26 октября.

Львов – Катовице. Отменены все рейсы до 26 октября.

Львов – Щецин. Отменены все рейсы до 27 октября.

Львов – Лиссабон. Есть рейс на 27 сентября, и дальше с 27 октября.

Львов – Ларнака. Отменены все рейсы до 28 марта 2021 года.

Львов – Будапешт. Отменены все рейсы до 28 марта 2021 года.

Львов – Биллунн. Отменены все рейсы до 28 марта 2021 года.

Львов – Копенгаген. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Львов – Гамбург. Отменены все рейсы до 29 марта 2021 года.

В тренде Расследование минфина США об отмывании денег обвалило акции мировых банков

Львов – Верона. Стартуют с марта 2021 года.

Львов – Катания. Стартуют с марта 2021 года.

Рейсы Wizz Air из Одессы

Одесса – Венеция-Тревизо. Направление исчезло из системы бронирования.

Одесса – Берлин ( Шенефельд). Билеты доступны только на 25 сентября и 2 октября.

Одесса – Берлин (Бранденбург). Билеты доступны с 26 октября.

Одесса – Катовице. Отменены все рейсы до 26 октября.

Одесса – Вроцлав. Отменены все рейсы до 27 октября.

Одесса – Гданьск. Отменены все рейсы до 27 октября.

Одесса – Братислава. Отменены все рейсы до 28 октября.

Одесса – Абу-Даби. Старт перенесен на 17 декабря.

Одесса – Будапешт. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Одесса – Милан. Стартует с 29 марта 2021 года.

Одесса – Рим. Стартует с 29 марта 2021 года.

Одесса – Болонья. Стартует с 30 марта 2021 года.

Рейсы Wizz Air с Харькова

Харьков – Венеция-Тревизо. Направление исчезло из системы бронирования.

Харьков – Дортмунд. Есть билеты на 25 сентября, далее с 26 октября.

Харьков – Краков. Есть билеты на 25 сентября, далее с 28 октября.

Харьков – Берлин (Шенефельд). Билеты на сентябрь-октябрь недоступны.

Харьков – Берлин (Бранденбург). Билеты доступны с 26 октября.

Харьков – Вена. Отменены все рейсы до 26 октября.

Харьков – Милан. Отменены все рейсы до 3 ноября.

Харьков – Катовице. Отменены все рейсы до 29 марта 2021 года.

Харьков – Таллинн. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Харьков – Будапешт. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Рейсы Wizz Air из Запорожья

Запорожье – Вроцлав. Отменены все рейсы до 26 октября.

Запорожье – Гданьск. Отменены все рейсы до 27 октября.

Запорожье – Краков. Отменены все рейсы до 27 октября.

Запорожье – Дортмунд. Отменены все рейсы до 28 марта 2021 года.

Запорожье – Будапешт. Отменены все рейсы до 29 марта 2021 года.

Запорожье – Вильнюс. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

Запорожье – Вена. Отменены все ре йсы до 28 марта 2021 года.

Запорожье – Милан. Отменены все рейсы до 30 марта 2021 года.

В зависимости от решений Совета ЕС и украинской власти расписание авиакомпаний может меняться и в дальнейшем.

Напомним, в начале августа Wizz Air прервал полеты из Украины в северном направлении и отменил авиарейсы из Киева, Львова и Харькова до Таллинна.

Также сообщалось, что Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан, а Кабмин принял решение продолжить карантин до 1 ноября.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама