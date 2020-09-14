Wizz Air снова "отрезал" Украину от мира: полеты из Одессы отложили на месяц, со Львова – на полгода

Улететь в Ларнаку и Будапешт из Львова можно будет не ранее конца марта 2021-го

Крупнейший венгерский лоукостер Wizz Air продолжает сокращать авиарейсы из Украины. После того, какотменил более 30 рейсов из крупнейших городов страны, стало известно о закрытии еще ряда направлений.

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Изначально планировалось, что рейсы Львов – Ларнака и Львов – Будапешт будут отменены до 1 октября. Однако система бронирования авиакомпании сообщает, что полеты в эти города из Украины возобновятся только 28 марта 2021 года. Улететь можно будет по четвергам и воскресеньям, самые дешевые билеты стоят от 1769 грн в обеих направлениях.

Кроме того, дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перенесла старт полетов из Одессы в Абу-Даби на 25 октября. Полеты из Одессы в Абу-Даби были анонсированы в начале июля, а первый полет был запланирован выполнить 1 октября, сообщает lowcost.ua.

Впрочем, старт полетов "дочки" отложен не только в Украину – авиакомпания перенесла начало выполнения рейсов почти по всем своим направлениям из ОАЭ.

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Если кто-то планировал использовать Эмираты как точку пересадки для вылета в другие страны, то новое расписание старта рейсов Wizz Air Abu Dhabi выглядит следующим образом:

Абу-Даби – Одесса с 25 октября вместо 1 октября

Абу-Даби – Александрия с 16 октября вместо 2 октября

Абу-Даби – Афины с 16 октября вместо 2 октября

Абу-Даби – Будапешт с 16 октября вместо 2 октября

Абу-Даби – Ереван с 17 октября вместо 3 октября

Абу-Даби – София с 17 октября вместо 3 октября

Абу-Даби – Ларнака с 17 октября вместо 3 октября

Абу-Даби – Бухарест с 17 октября вместо 3 октября

Абу-Даби – Клуж с 18 октября вместо 30 сентября

Абу-Даби – Кутаиси с 18 октября вместо 1 октября

Абу-Даби – Катовице с 26 октября вместо 16 сентября

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Напомним, в начале августа Wizz Air прервал полеты из Украины в северном направлении и отменил авиарейсы из Киева, Львова и Харькова в Таллинн.

Также сообщалось, что Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан, а Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

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