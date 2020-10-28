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Аэропорт "Хитроу" перестал быть крупнейшим в Европе, появился новый лидер

28 октября, 14:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лондонская воздушная гавань впервые в истории утратила свой статус

Пассажиропоток в лондонском аэропорту "Хитроу" упал почти в четыре раза – 18,97 млн пассажиров. В результате впервые в истории аэропорт лишился статуса крупнейшего в Европе. Первое место теперь занимает парижский "Шарль де Голль" с 19,27 млн пассажиров. Для сравнения: в 2019 году Хитроу обслужил 80,88 млн пассажиров.

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Об этом пишет издание The Guardian.

Третью позицию занял амстердамский "Схипхол" (17,6 млн пассажиров), следом за ним — аэропорт Франкфурта (16,16 млн).

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В связи с падением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса убытки "Хитроу" за три квартала 2020 года составили 1,5 млрд фунтов.

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"Великобритания уступает конкурентное преимущество европейским соперникам", – прокомментировали ситуацию в аэропорту.

Впрочем, от коронакризиса пострадал не только "Хитроу" – в целом 200 аэропортам Европы грозит закрытие. В основном региональные аэропорты, которые обеспечивают около 277 тысяч рабочих мест.

Напомним, карантин подкосил и авиацию Украины: количество рейсов упало в 1,5 раза.

А о том, как в Европе ужесточают ограничения, смотрите в сюжете:

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