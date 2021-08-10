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"Борисполь" решил сдать в аренду заброшенный терминал "С"

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
10 августа, 16:07
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Здание терминала "С" в международном аэропорту предлагают снять сразу на пять лет
Терминал "C" был предназначен для VIP-пассажиров
Терминал "C" был предназначен для VIP-пассажиров / Фото: ФГИ

Международный аэропорт "Борисполь" начал процесс сдачи в аренду терминала "С", который не работает с 2012 года, и прилегающей к нему территории. Уже объявлен конкурс. Стартовая цена аренды – 127,6 тыс. грн в месяц. Срок – пять лет. Речь идет об аренде:

  • здания терминала;
  • паркинга;
  • части прилегающей территории и дороги.
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Общая площадь недвижимости под аренду – 3079 кв. м, сообщили в Фонде государственного имущества (ФГИ).

Аукцион состоится 17 августа.

Зачем нужен терминал "С"

Терминал "С" аэропорта "Борисполь" открыт в 1995 году для обслуживания VIP-пассажиров и был предназначен преимущественно для обслуживания персональных самолетов бизнес-авиации.

В зале размещены отдельные комнаты отдыха, залы для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, предусмотрены услуги связи.

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Терминал закрыт в 2012 году, а обслуживание VIP-пассажиров перенесено в терминал "D". Сайт "Сегодня" уже разобрался, как сейчас обслуживают VIPов в "Борисполе".

Напомним, аэропорт "Борисполь" уже восстановил 72% докризисного пассажиропотока. В июле-2021 воздушная гавань обслужила 1 млн 168 тыс. пассажиров.

В связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.

О чем еще говорят в Украине и мире 10 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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