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"Укрзализныця" добавила новый рейс экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь"

30 июля 2021 16:54

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Из-за активного роста пассажиров компания также увеличит вместимость уже имеющихся рейсов

В Борисполь будет курсировать еще один рельсовый автобус. Коллаж "Сегодня"

В Борисполь будет курсировать еще один рельсовый автобус. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Укрзализныця

АО "Укрзализныця", которая ввела четыре дополнительных поезда в южном направлении, добавила еще один рейс из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Такое решение в АО приняли из-за растущего спроса пассажиров. По этой же причине вместимость уже имеющихся рейсов увеличат.

Расписание дополнительного рейса:

  • Поезд будет отправляться из Киева в 22:01 и прибывать в аэропорт "Борисполь" в 22:42;
  • В обратном направлении подвижной состав будет отправляться в 23:04 и прибывать в столицу в 23:48.

Сейчас один такой рельсовый автобус Pesa вмещает в себя 81 пассажира. В компании решили в наиболее загруженные часы запустить сдвоенный поезд. Это позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 человек за рейс.

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Как известно, в июне железнодорожная компания запустила дополнительные рейсы по маршруту Киев-Пассажирский – аэропорт "Борисполь". В результате вместо 16 начало курсировать 22 пары.

Позже, в июле, в связи с ослаблением карантинных ограничений и восстановлением международного авиационного сообщения, "Укрзализныця" добавила один рельсовый автобус Pesa на маршрут Киев — аэропорт "Борисполь".

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