Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Все на юг. "Укрзализныця" добавила четыре поезда в Одессу и Запорожье

30 июля 2021 13:55

Новые железнодорожные сообщения к морю коснутся жителей Львова и Харькова – из этих городов будут курсировать поезда

Дополнительные поезда в южном направлении. Коллаж "Сегодня"

Дополнительные поезда в южном направлении. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

В АО "Укрзализныця", которая хочет снова поднять грузовые тарифы, ввели четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Реклама

Теперь на море сможет уехать больше жителей Львова и Харькова. Именно по таким направлениям будут курсировать дополнительные составы.

Расписание дополнительных поездов:

  • Поезд № 258/257 Львов – Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17.30. В обратном направлении – с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17.00.
  • Поезд № 242/241 Одесса – Харьков: из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17.36.
  • Поезд № 246/245 Запорожье – Одесса: из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.
  • Поезд № 209 Харьков – Запорожье: из Харькова будет отправляться 11, 23 и 31 августа в 1.40.

Напомним, в пятницу, 30 июля, в Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области пять поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".

В тренде
Доллар вышел на новый минимум – курс валют НБУ
Доллар и евро подешевели

Подробности происшествия на железнодорожном полотне и его последствиях смотрите в новостях "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять