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"Бориспіль" вирішив здати в оренду занедбаний термінал "С"

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
10 серпня, 16:07
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Будівля терміналу "С" в міжнародному аеропорту пропонують зняти відразу на п'ять років
Термінал "C" був призначений для VIP-пасажирів
Термінал "C" був призначений для VIP-пасажирів / Фото: ФДМ

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" почав процес здачі в оренду терміналу "С", який не працює з 2012 року, і прилеглої до нього території. Вже оголошений конкурс. Стартова ціна оренди – 127,6 тис. грн на місяць. Термін – п'ять років. Йдеться про оренду:

  • будівлі терміналу;
  • паркінгу;
  • частини прилеглої території та дороги.
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Загальна площа нерухомості під оренду – 3079 кв. м, повідомили у Фонді державного майна (ФДМ).

Аукціон відбудеться 17 серпня.

Навіщо потрібен термінал "С"

Термінал "С" аеропорту "Бориспіль" відкритий в 1995 році для обслуговування VIP-пасажирів і був призначений переважно для обслуговування персональних літаків бізнес-авіації.

У залі розміщені окремі кімнати відпочинку, зали для проведення прес-конференцій, нарад і банкетів, передбачені послуги зв'язку.

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Термінал закритий в 2012 році, а обслуговування VIP-пасажирів перенесено в термінал "D". Сайт "Сегодня" вже розібрався, як зараз обслуговують VIPов в "Борисполі".

Нагадаємо, аеропорт "Бориспіль" вже відновив 72% докризового пасажиропотоку. У липні-2021 повітряна гавань обслужила 1 млн 168 тис. пасажирів.

У зв'язку із зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили ємність вже наявних рейсів.

Про що ще говорять в Україні та світі 10 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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