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Пора задуматься о покупке? Какие квартиры подорожают в 2022 году

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
16 декабря, 15:16
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Эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в крупнейших городах Украины
Рассказываем, где подорожает жилье в Украине
Рассказываем, где подорожает жилье в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в первом полугодии 2022 года жилье на первичном и вторичном рынках может подорожать на 5-7%. Однако снижение спроса на квартиры в крупнейших городах Украины вызовет ценовую стабильность с января по март.

Об этом рассказали в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

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Аналитики прогнозируют, что в пределах 5% могут подорожать квартиры в 15% жилых комплексов преимущественно комфорт-класса. Рост цен может быть связан в первую очередь с переходом на новый этап строительства и снижением рисков для потенциальных инвесторов.

В связи с наступлением активного сезона в период с апреля по июнь включительно стоимость м2 на первичном рынке Киева, Львова и Одессы может увеличиться в среднем на 7%, а в Харькове и Днепре подорожание м2 составит около 5%.

Концентрация спроса на объектах комфорт-класса и новых форматов может стать главным фактором к росту стоимости жилья. Однако не стоит ожидать резких ценовых скачков.

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Какое жилье будет пользоваться большим спросом?

Эксперты прогнозируют, что наибольший рост цен ожидается в новостройках на стадии строительства до 1 года в наиболее востребованных сегментах, преимущественно комфорт-класса, новых объектов (комфорт+) и ЖК бизнес-категории.

В 2022 году украинцы могут покупать более качественные объекты, поэтому это будет влиять на формирование цен. Однако глобальных изменений в стоимости жилья ожидать не стоит, говорят эксперты.

Многое будет зависеть от таких факторов:

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  • развития ипотечного кредитования;
  • эффективности законодательства, регулирующего строительство жилья;
  • роста платежеспособного спроса и эпидемической ситуации в стране.

Эксперты ожидают, что спрос и предложение будут находиться в балансе.

Ранее мы сообщали, что в канун новогодних праздников арендодатели увеличили количество жилых объектов под сдачу посуточно, так как украинцы уже активно ищут квартиры и дома в Закарпатье для отдыха.

Также недавно мы вместе с экспертом разбирались, что входит в придомовую территорию, какие права на нее имеют владельцы дома и кто должен за нее платить.

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