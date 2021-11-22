Спрос на аренду взлетел до 84%: во сколько обойдется жилье на новогодние праздники в Украине

Украинцы начали активно интересоваться арендой жилья на новогодние праздники, рассказываем, сколько стоит квартира по сравнению с прошлым годом

Во сколько украинцам обойдется аренда жилья к новогодним праздникам / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне новогодних праздников арендодатели увеличили количество жилых объектов под сдачу посуточно, поскольку украинцы уже активно ищут квартиры и дома на Закарпатье для отдыха.

Об этом говорится в октябрьской аналитике OLX Недвижимость.

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По данным компании, больше всего спрос в Ивано-Франковске, на целых 84%, а самое популярное направление для поиска дома на сутки – запрос Карпаты.

Его украинцы вводили около 6 800 раз в поисковой строке в ноябре, дальше по популярности запросы дом с бассейном, дом с баней и жилье в Буковели.

"В самых популярных поисковых запросах прослеживается новогоднее настроение жителей страны и их желание праздновать 2022 год в Закарпатье или за городом", – отметили в OLX.

В топ запросов также вошли:

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"дом с камином",

"коттедж",

"чан",

"баня",

"новый год",

"в горах",

"лес".

Интерес к квартирам посуточно также вырос, за последнее время такой запрос искали почти 51,2 тыс. раз.

Что будет с ценами?

В данный аналитики указывается, что арендодатели реагируют на спрос и увеличивают количество объектов, однако пока не увеличивают цены.

Они остаются такими же, как в начале осени, однако по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уже выросли от 4 до 25%.

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Больше всего подорожали однокомнатные, в среднем на 7% по стране, а вот те, кто захотят снять такую квартиру в Чернигове, переплатит на 20%.

Самые популярные объекты в столице также однокомнатные квартиры и они по сравнению с декабрем 2020 подорожали на 19%. Высокий показатель подорожания в Виннице (17%), в Днепре и Одессе 8 и 12%.

Двухкомнатные квартиры подорожание затронуло меньше, всего на 4% в среднем, больше всего двушки выросли в цене во Львове и Виннице (на 12,5%.

А трехкомнатные квартиры посуточно подорожали меньше всего (на 3%), но при этом в Запорожье, Кропивницком и Луцке арендная плата за сутки выросла более чем на 20%.

В среднем цена на аренду квартир в Киеве такая:

однокомнатные 800 грн в сутки;

двухкомнатные 1100 грн в сутки;

трехкомнатные 1700 грн в сутки.

В Одессе и Львове:

однокомнатные 600 грн в сутки;

двухкомнатные 750 и 800 грн в сутки;

трехкомнатные 1300 и 1200 грн в сутки.

В Украине вырастет налог на недвижимость

В 2022 году в Украине предусмотрен рост налога на недвижимость, который украинцы платят за так называемые лишние квадратные метры.

Теперь, за все квадратные метры, превышающие норму (для квартир 60 кв м, для домов 120), владелец вынужден будет платить 90 грн, вместо 70,8 грн.

Отмечается, что украинцам не придется платить налог за всю квартиру, а только за "лишние" квадратные метры.

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине подорожали частные дома, а также вместе с экспертом разбирались, как разделить недвижимость без завещания.