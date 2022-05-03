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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Не "совок", а винтаж: какие квартиры предлагают арендовать в Киеве

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 15:04
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Некоторые владельцы помещений убеждены, что главное – не то, что внутри
Оцениваем интересные предложения на рынке аренды квартир в Киеве
Оцениваем интересные предложения на рынке аренды квартир в Киеве / Фото: Getty Images, скриншот

Во время войны в Украине сильно изменился рынок недвижимости. В частности, на западе сильно выросла цена аренды квартир, учитывая большое количество переселенцев и спрос, а вот в столице стоимость жилья несколько снизилась.

Казалось бы, арендодатели должны привлекать клиентов комфортными условиями, если хотят за это половину чьей-то зарплаты. Однако некоторые убеждены, что "и так нормально". Редакция "Сегодня" предлагает ознакомиться с актуальными предложениями на рынке аренды квартир в Киеве, от которых немного пахнет "совком".

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Аренда в Киеве

В Голосеевском районе сдают в аренду 2-комнатную квартиру площадью 42 кв.м. Расположена она на четвертом этаже в 7-этажном доме, есть мебель, бытовая техника, застекленный балкон. Недалеко от парка и метро. Стоимость аренды составляет 8000 грн/мес.

Голосеевский район
Голосеевский район / Фото: Dom.Ria

В многоэтажке на Оболони предлагают квартиру на две комнаты, общей площадью 55 кв.м. Есть небольшая кухня, жилье меблированное с необходимой бытовой техникой, санузлом. Отдельно придется платить за коммунальные услуги (800 – 2000 грн, в зависимости от времени года), а цена аренды составляет 12 тыс. грн/мес.

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Квартира на Оболони
Квартира на Оболони / Фото: Dom.Ria

Однокомнатную квартиру на 32 "квадрата" сдают на Борщаговке. Есть небольшая кухня, немного мебели и техники, постельные принадлежности. Плата за месяц – 6000 грн плюс коммунальные услуги 500 – 1300 грн. Владелец готов сдавать это 1-2 украинцам, при условии проживания без животных.

Квартира на Борщаговке
Квартира на Борщаговке / Фото: Dom.Ria

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За 5500 грн/мес. можно арендовать однокомнатную квартиру с двумя спальными местами в Деснянском районе столицы. Общая площадь 28 кв.м, с небольшой кухней. Владелец предлагает в комплекте бытовую технику и мебель.

Квартира в Деснянском районе
Квартира в Деснянском районе / Фото: Dom.Ria

На Шулявке в долгосрочную аренду предлагают снять жилье с одной комнатой и кухней. Общая площадь квартиры составляет 32 кв.м. В квартире есть застекленный и утепленный балкон. По словам владельца, мебель в комнате не новая, но крепкая и в рабочем состоянии. Стоимость – 8000 грн/мес. (без коммунальных и комиссионных).

Квартира на Шулявке
Квартира на Шулявке / Фото: Dom.Ria

Небольшую однокомнатную квартиру на 24 кв.м сдают в Голосеевском районе. В распоряжении арендатора будет кухня, односпальная кровать, холодильник, бойлер, плита, интернет и остекленный балкон. За месяц просят 5500 грн плюс коммунальные.

Квартира в Голосеевском районе
Квартира в Голосеевском районе / Фото: Dom.Ria

В долгосрочную аренду предлагают квартиру с одной комнатой в Подольском районе за 4000 грн/мес. Предлагают жилье площадью 21 кв.м, небольшую кухню, балкон и совмещенный санузел, а также мебель.

Квартира в Подольском районе
Квартира в Подольском районе / Фото: Dom.Ria

В Соломенском районе за такую же сумму – 4000 грн/мес. – можно снять однокомнатную квартиру площадью 33 кв.м с кухней. Владелец утверждает, что внутри сделан косметический ремонт, а мебель – максимум из 1990-х. Есть застекленный балкон, бронированная дверь и бытовая техника.

Квартира в Соломенском районе
Квартира в Соломенском районе / Фото: Dom.Ria

В 9-этажном доме в Подольском районе сдают в аренду однокомнатную квартиру на 28 кв.м. За 4000 грн/мес. арендаторы могут рассчитывать на два спальных места, санузел со стиральной машиной. Требование – проживание без животных.

Квартира на Подоле
Квартира на Подоле / Фото: Dom.Ria

За 4000 грн в месяц можно снимать и одну комнату в двухкомнатной квартире в Деснянском районе. Общая площадь – 40 кв.м, есть кухня, мебель и техника. Предлагают долгосрочную аренду на полгода.

Квартира в Деснянском районе
Квартира в Деснянском районе / Фото: Dom.Ria

На Борщаговке сдают однокомнатную квартиру на 28 кв.м, меблированную и с необходимой бытовой техникой. Стоимость аренды составляет 4500 грн/мес. плюс оплата коммунальных услуг по показателям счетчиков.

Квартира на Борщаговке
Квартира на Борщаговке / Фото: Dom.Ria

Открыли рынок недвижимости

Недавно украинцы снова получили возможность регистрировать процедуру купли-продажи недвижимости. Вступило в силу постановление Кабмина, восстанавливающее услугу государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. После 24 февраля она была недоступна.

Впрочем, в условиях военного положения есть ограничения для украинцев и нотариусов. В частности, Минюст будет публиковать перечень нотариусов, которые могут регистрировать куплю-продажу недвижимости – это будут люди с незапятнанной репутацией.

Таким образом, пытаются уменьшить риски мошенничества с недвижимостью. Украинцы тоже пока не могут:

  • совершать действия по доверенности от имени физлиц;
  • передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
  • отчуждать недвижимость раньше чем через месяц;
  • совершать нотариальные действия вне области и т.д.

Ранее "Сегодня" рассказывали, нужно ли во время войны платить за придомовую территорию, и как этот вопрос регулирует закон. Узнайте также, почему очень низкие цены на жилье, вероятно, являются спекуляцией и как недобросовестные риелторы наживаются на нуждах переселенцев.

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