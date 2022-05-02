Наживаются на войне? Как цены на аренду квартир стали поводом для спекуляций

Рассказываем о сказочно низких предложениях на аренду жилья в разных областях Украины в мае

Кратко о недобросовестных риелторах, наживающихся во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость аренды квартир в Украине существенно возросла во время войны. Особенно сильно поднялись цены в западных областях, учитывая большой поток переселенцев и спрос.

Редакция "Сегодня" рассказывает, где украинцам предлагают арендовать квартиру за одну гривню. Таким образом, риелторы и владельцы жилья никак не помогают тем, кто в этом нуждается, а лишь набивают больше просмотров на сайтах недвижимости.

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Киев

Владелец двухкомнатной квартиры недалеко от метро "Лыбидская" в Голосеевском районе заявляет, что готов поддержать людей, лишившихся дома в Мариуполе, Ирпене или Буче. Автор сообщения отмечает, что внутри сделан косметический ремонт, хороший дом с двориком, беседкой, мангалом и детской площадкой. Территория закрыта, со шлагбаумом, низкие коммунальные.

Аренда квартиры в Голосеевском районе / Фото: Dom.Ria

Мужчина готов принять небольшую семью с животными и сдать им полностью меблированную квартиру. Вот только в объявлении заявлена цена одна гривня, а по факту владелец просит 9900 грн за аренду.

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Аренда квартиры в Оболонском районе / Фото: Dom.Ria

Подобная ситуация в Оболонском районе. Риелторка указала, что трехкомнатное жилье площадью 73 квадратных метра с кухней на Полярной можно снять за одну гривню. Дом в многоэтажке с раздельными комнатами, установлены счетчики, оплата, кроме аренды, еще и за коммунальные. Недалеко находятся озеро и лес. Все бы ничего, только за цену надо "звонить и договариваться".

Квартира на Оболони / Фото: Dom.Ria

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Та же риелторка предлагает другую, двухкомнатную квартиру на Оболони, возле метро "Героев Днепра". Жилье расположено на 12-м этаже дома, меблировано, с техникой. Площадь 60 квадратных метров с небольшой кухней. Цена, заявленная в объявлении, составляет одну гривню, но по факту, снова нужно "звонить и договариваться".

Аренда квартиры в Киеве / Фото: Dom.Ria

Еще один собственник жилья предлагает арендовать однокомнатную квартиру в жилом комплексе на цокольном этаже. Общая площадь 54 кв. м, есть кухня и два спальных места. Стоимость аренды указана 1 грн, но подтверждений этому нет – потенциальным нанимателям нужно звонить по телефону и договариваться с киевлянином об окончательной цене.

Винница

Аренда квартиры в Виннице / Фото: Dom.Ria

Более реально выглядит предложение бесплатного проживания в Виннице, вот только "платить" придется собственным временем и трудом. В квартире проживает старшая владелица, поэтому условия проживания в укомплектованном доме – помощь по уходу за женщиной:

прогулки ежедневно;

помощь при кормлении;

следить, чтобы принимала лекарства и т.д.

Аренда квартиры в Тернополе / Фото: Dom.Ria

Странные предложения на аренду есть и в других городах. Например, в Тернополе за 700 грн сдают трехкомнатную квартиру площадью 100 кв. м. Жилье меблировано, со всеми удобствами. Вот только за деталями, опять же, нужно звонить посреднику.

Как не попасть впросак

Не ведитесь на очень низкие предложения аренды квартир, возможно, за этим скрывается какой-то обман. Всегда проговаривайте все нюансы с владельцем и заключайте договор аренды. Адвокат и советник юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Грибов подчеркнул, что заключение договора во время войны выгодно обеим сторонам.

Владелец сможет обезопасить свое имущество, даже если боевые действия начнутся в области, где оно расположено. Если в старых договорах действуют установленные форс-мажорные обстоятельства, то в новых нужно четко прописывать ситуации, считающиеся форс-мажором с учетом войны.

Арендатор, например, может в этих случаях просить уменьшить арендную плату или вообще упразднить ее на определенный период. Причиной может служить официальное заявление правительства с призывом эвакуироваться из населенного пункта или области.

Арендодатели могут, кроме аванса и оплаты за последний месяц, брать дополнительные финансовые гарантии. Они могут стать компенсацией за поврежденное имущество, а также психологическим барьером для недобросовестных нанимателей.

Ранее "Сегодня" писали, что во время войны некоторые украинцы освобождаются от штрафов за неуплату аренды. Адвокат Ирина Марчук отметила, что война является форс-мажором, поэтому могут быть послабления, но это не значит, что арендаторы должны перестать платить собственникам за жилье. Эксперты также прогнозируют, что в мае на рынке исчезнут спекуляции с ценами на аренду, потому что многие переселенцы вернутся домой.