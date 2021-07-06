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Квадратные метры станут дороже – какого роста цен ждать украинцам

6 июля 2021 15:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Люди предпочитают инвестировать в недвижимость, потому что это стабильный рынок, говорят аналитики

Жилье пока что не подешевеет

Жилье пока что не подешевеет / Фото: Сегодня, Pixabay

В Украине снова может подорожать недвижимость. Эксперты прогнозируют: дорожать будут как новостройки, так и старый жилищный фонд. В столице это будет уже третье увеличение цен на жилье с начала года, говорится в сюжете "Сегодня".

"До конца года недвижимость может вырасти в цене от 5 до 10%. То есть мы уже наблюдаем рост в этом году, и процентов на 5 еще [цена] увеличится", – спрогнозировал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.


Сюжет: Георгий Маринов

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По словам Питы, в регионах квадратные метры раскупают меньше. А вот в столице спрос и не думает уменьшаться. Все дело в том, что люди переводят свои сбережения в квадратные метры.

"Нет альтернативных источников инвестирования. Недвижимость достаточно стабильна как объект инвестирования и получения дохода, поэтому инвесторы выбирают именно ее", – объяснил Пита.

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И кроме большого спроса инвесторов, на цену влияет количество построенных объектов. С каждым годом строят все меньше жилья. Представитель стройкомпании Рамиль Мехтиев признает, что сегодня спрос намного превосходит возможности девелоперов. Одна из причин – банальная нехватка земли под застройку. Другая проблема – подорожание строительных материалов из-за коронакризиса.

Снижения цен следует ожидать ближе к середине лета 2022 года, считают эксперты. Тогда будет выгодно вкладываться в недвижимость.

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Напомним, ранее специалисты объяснили, какое жилье покупать, чтобы сохранить сбережения.

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