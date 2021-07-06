Квадратні метри подорожчають – якого зростання цін чекати українцям

Люди воліють інвестувати в нерухомість, тому що це стабільний ринок, кажуть аналітики

Житло поки що не подешевшає / Фото: Сьогодні, Pixabay

В Україні знову може подорожчати нерухомість. Експерти прогнозують: дорожчати будуть як новобудови, так і старий житловий фонд. У столиці це буде вже третє збільшення цін на житло з початку року, говориться в сюжеті "Сьогодні".

"До кінця року нерухомість може зрости в ціні від 5 до 10%. Тобто ми вже спостерігаємо зростання в цьому році, і відсотків на 5 ще [ціна] збільшиться", – спрогнозував президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.



Сюжет: Георгій Марінов

Реклама

За словами Піти, у регіонах квадратні метри розкуповують менше. А от у столиці попит і не думає зменшуватися. Річ у тім, що люди переводять свої заощадження у квадратні метри.

"Немає альтернативних джерел інвестування. Нерухомість досить стабільна як об'єкт інвестування і отримання доходу, тому інвестори обирають саме її", – пояснив Піта.

Читайте також: Квартири хочуть обкласти новими податками: кого змусять платити

І крім великого попиту інвесторів, на ціну впливає кількість побудованих об'єктів. Кожного року будують все менше житла. Представник будкомпанії Раміль Мехтієв визнає, що сьогодні попит набагато перевершує можливості девелоперів. Одна з причин – банальний брак землі під забудову. Інша проблема – подорожчання будівельних матеріалів через коронакризу.

Зниження цін слід чекати ближче до середини літа 2022 року, вважають експерти. Тоді буде вигідно вкладати в нерухомість.

Реклама

Нагадаємо, раніше фахівці пояснили, яке житло купувати, щоб зберегти заощадження.