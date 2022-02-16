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Хаос и постоянные пробки: как Киев может превратиться в "опасное гетто"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 13:13
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А виной этому – беспорядочное нагромождение домов
Украинским городам нужна реформа
Украинским городам нужна реформа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В настоящее время в Украине деятельность 20% компаний-девелоперов основывается не только на получении прибыли, но и на создании условий для комфортной жизни всех горожан. И это залог успеха градостроительной реформы.

Об этом "Сегодня" рассказал глава Concept Group Михаил Подвысоцкий.

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По его словам, в 2022 году реформирование градостроительной деятельности вместе с законодательной защитой инвесторов – покупателей жилья может радикально изменить правила игры на рынке девелопмента, а именно: уничтожит коррупцию, создаст надлежащие условия для развития строительной отрасли.

"Лидеры рынка прекрасно понимают, что из-за хаотичной застройки в ближайшем будущем Киев может превратиться в экологически опасное гетто, зажатое удавкой автомобильных пробок", – отметил эксперт.

Заметим, что эта проблема актуальна не только для столицы Украины, но и для больших городов, где количество приезжих, а соответственно, и запросов на квартиры увеличивается.

Как действовать застройщикам

По мнению Подвысоцкого, застройщикам следует ориентироваться не только на нужды людей в новом жилье, но и на его энергосбережение и экологичность. Также нужно активно участвовать в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, приобщаться к созданию новых парков, скверов и других инфраструктурных объектов для всех горожан.

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"Большим компаниям вполне по силам тратить часть полученной прибыли от реализации собственных жилых комплексов на развитие потребностей города, социальные и инфраструктурные проекты. В ближайшие 2-3 года для лидеров строительного рынка именно такая стратегия собственного развития из-за устойчивого развития города может стать наиболее перспективной и составлять необходимое условие для ведения бизнеса", – подчеркнул глава Concept Group.

Эксперт считает, что в современном девелопменте мало создать "обертку" будущего ЖК. Важно также присоединяться к социальным инициативам, направленным на сохранение памятников архитектуры, экологии городов, создание новых жизненных пространств и т. д.

Какое жилье украинцы будут покупать в 2022 году

ЖК категорий "комфорт" и "комфорт+" — основные прихоти украинцев на рынке первичного жилья. Более 70% покупателей заинтересованы в приобретении жилья именно в современных концептуальных комплексах.

Самые востребованные характеристики:

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  • строительство из качественных материалов и использование качественной внутренней технической отделки;
  • обустройство презентабельного лобби в домах, создание объектов социально-бытовой инфраструктуры на первых этажах ЖК;
  • обустройство территории для отдыха и досуга;
  • наличие поблизости ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).

Напомним, Государственная налоговая служба обязана теперь проверять данные физических лиц – покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Раньше мы рассказывали, как не "влететь" на деньги, выбирая квартиру для аренды.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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