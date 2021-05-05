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Рекорд за рекордом: создатель Ethereum стал самым молодым крипто-миллиардером

5 мая, 11:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Криптовалюта дорожает по двум основным причинам, и потенциал роста еще не исчерпался, объяснили аналитики

Стоимость криптовалюты Ethereum, которая стремительно растет со 2 мая, достигла рекорда в 3500 долларов за коин, после чего откатилась к 3300 долларам. Это уже четвертый рекорд эфириума за последние трое суток. На этом фоне 27-летний создатель Ethereum Виталий Бутерин уже стал самым молодым крипто-миллиардером в мире – его состояние за год с небольшим выросло в 25 раз. Стоимость активов Бутерина достигла 1,1 млрд долларов.

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Виталий Бутерин

Виталий Бутерин

Как свидетельствуют данные CoinDesk, исторический рекорд Ethereum зафиксирован на уровне 3530 долларов. К 10:50 по киевскому времени эфириум торговался по 3300 долларов. Но рынок так и не вышел из растущего тренда – по мнению аналитиков, Ethereum может вырасти до 5200 долларов, пишет Finance.Yahoo.

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В тренде
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Как пишет Business Insider, Ethereum дорожает по двум основным причинам:

  • растет популярность приложений децентрализованных финансов (DeFi), которые могут заменить традиционные банки и страховые компании;
  • инвесторы все больше интересуются Ethereum, потому что с его помощью можно создавать невзаимозаменяемые токены (NFT), подтверждающие право владения виртуальным активом.

Напомним, в то же время, биткоину прочат падение до 42 тыс. долларов за монету.

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