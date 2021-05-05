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Рекорд за рекордом: творець Ethereum став наймолодшим крипто-мільярдером

5 травня, 11:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Криптовалюта дорожчає з двох основних причин, і потенціал зростання ще не вичерпався, пояснили аналітики

Вартість криптовалюти Ethereum, яка стрімко зростає з 2 травня, досягла рекорду в 3500 доларів за коїн, після чого відкотилася до 3300 доларів. Це вже четвертий рекорд ефіріума за останні три доби. На цьому тлі 27-річний творець Ethereum Віталій Бутерін вже став наймолодшим крипто-мільярдером в світі – його статки трохи більше ніж за рік зросли в 25 разів. Вартість активів Бутеріна досягла 1,1 млрд доларів.

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Віталій Бутерін

Віталій Бутерін

Як свідчать дані CoinDesk, історичний рекорд Ethereum зафіксований на рівні 3530 доларів. До 10:50 за київським часом ефіріум торгувався по 3300 доларів. Але ринок так і не вийшов з зростаючого тренду – на думку аналітиків, Ethereum може вирости до 5200 доларів, пише Finance.Yahoo.

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Як пише Business Insider, Ethereum дорожчає з двох основних причин:

  • росте популярність додатків децентралізованих фінансів (DeFi), які можуть замінити традиційні банки і страхові компанії;
  • інвестори все більше цікавляться Ethereum, тому що з його допомогою можна створювати невзаємозамінні токени (NFT), що підтверджують право володіння віртуальним активом.

Нагадаємо, в водночас, біткоїну пророкують падіння до 42 тис. доларів за монету.

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