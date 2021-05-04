Криптовалюта Ethereum третий день бьет исторические рекорды

Одна монета "Эфира" торгуется за 3484 доллара, а вот биткоин на фоне других криптовалют разочаровал

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum бьет исторические рекорды. Начав дорожать 2 мая, ее курс продолжает стремительный рост. 4 мая к 15:00 по Киеву цена одного токена выросла за сутки на 10,29% и составила 3484 доллара.

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Об этом говорится на сайте онлайн-биржи Coindesk.

Рыночная капитализация "эфира" составила 401,27 трлн долларов. Прирост только за последние сутки составил 71,20 млрд долларов.

Также в стремительный рост пошла криптовалюта Dogecoin, которая за сутки подорожала на 28,39% – до 0,4994 доллара за "монету". Ее рыночная капитализация составила 65,74 млрд долл. (+19,99 млрд за последние сутки).

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За последние сутки изменилась цена и других криптовалют:

Bitcoin – 55 959,10 (-4,54%)

Litecoin – 320,30 доллара (+15,24%);

NEO – 102,087 доллара (-7,33%).

Напомним, позавчера Ethereum прибавил в цене +52,28% и стоил еще 2926,5 доллара.

В то время как, согласно исследованию FundStrat, к концу этого года цена "эфира" может подняться до 10 тыс. долларов, биткоину прочат падение до 42 тыс. долларов за монету.