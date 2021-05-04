Криптовалюта Ethereum третій день б'є історичні рекорди

Одна монета "Ефіру" торгується за 3484 долари, а оn біткоїн на тлі інших криптовалют розчарував

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum б'є історичні рекорди. Почавши дорожчати 2 травня, її курс продовжує стрімке зростання. 4 травня на 15:00 за Києвом ціна одного токена зросла за добу на 10,29% і склала 3484 долари.

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Про це йдеться на сайті онлайн-біржі Coindesk.

Ринкова капіталізація "ефіру" становила 401,27 трлн дол. Приріст тільки за останню добу становив 71,20 млрд доларів.

Також у стрімке зростання пішла криптовалюта Dogecoin, яка за добу подорожчала на 28,39% – до 0,4994 долара за "монету". Її ринкова капіталізація становила 65,74 млрд дол. (+19,99 млрд за останню добу).

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За останню добу змінилася ціна й інших криптовалют:

Bitcoin – 55 959,10 (-4,54%)

Litecoin – 320,30 долара (+15,24%);

NEO – 102,087 долара (-7,33%).

Нагадаємо, позавчора Ethereum додав у ціні +52,28% і коштував 2926,5 долара.

У той час як, згідно з дослідженням FundStrat, до кінця цього року ціна "ефіру" може піднятися до 10 тис. доларів, біткоіну пророкують падіння до 42 тис. доларів за монету.